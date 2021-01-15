Часть клубов Футбольной национальной лиги планирует выдвинуть генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева в президенты ФНЛ, сообщают СМИ.
Экс-игрок сборной России по пляжному футболу Александр Алаев работает на различных постах в структуре Российского футбольного союза с 2007 года. С 2019 года является генеральным секретарем организации.
Источник: "Чемпионат"
Генерального секретаря РФС Алаева могут выдвинуть в президенты ФНЛ
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев может стать кандидатом в президенты Футбольной национальной лиги.
Фото: ТАСС
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