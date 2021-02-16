"Я не видел состояния поля в Химках, но могу предположить, какой футбол будет при такой погоде. Эта ситуация настораживает, мягко говоря.
Считаю ли, что кубковый матч с "Химками" нужно перенести? Так суть в том, что переносить-то некуда. На следующей неделе у нас принципиальный матч с "Нижним Новгородом", а еще через неделю — четвертьфинал кубка. Плюс, перенос игры не дает гарантий, что на следующей неделе будет сильно теплее. Ну а что делать? Видимо придется играть и ждать хорошей погоды", - заявил Калакуцкий.
Матч 1/8 финала Кубка России "Химки" - "Крылья Советов" пройдет 22 февраля на "Арене Химки". Стартовый свисток будет дан в 14:30 мск.
Ранее стало известно, что некоторые матчи этой стадии Кубка России могут быть перенесены из-за морозной погоды. Кроме матча в Химках, под вопросом проведение игр "Динамо" - "Спартак", ЦСКА - "СКА-Хабаровск" и "Уфа" - "Урал". В соответствии с регламентом проведения турнира, если температура воздуха за час до матча будет ниже минус 15 градусов, инспектор встречи должен запросить согласие команд на проведение игры. Окончательное решение о том, состоится матч или нет, будет принимать главный арбитр матча.
"Крылья Советов" идут на 2-м месте в таблице ФНЛ, набрав в 26-ти матчах 55 очков.
Источник: Sport24
Гендиректор "Крыльев Советов": могу предположить, какой футбол будет с "Химками" при такой погоде
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий высказал мнением о возможности переноса матча 1/8 финала Кубка России против "Химок".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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