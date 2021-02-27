Корниленко - о контракте с самим собой: это были самые короткие переговоры в моей жизни

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о подписании контракта с самим собой для проведения прощального матча в качестве нападающего.

Фото: ФК "Крылья Советов"