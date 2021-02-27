Корниленко - о контракте с самим собой: это были самые короткие переговоры в моей жизни

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о подписании контракта с самим собой для проведения прощального матча в качестве нападающего.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Каково подписывать самого себя? Если честно, это были самые короткие переговоры в моей жизни (смеётся). Фотоколлаж с подписания получился забавным — судя по реакции в СМИ и соцсетях, людям понравилось.

Ожидания от прощального матча? Знаю, что клуб готовится к проведению этого матча и планирует много интересного. Мы периодически обсуждаем разные идеи. Важен и другой момент — в понедельник начинаю тренироваться с командой", - приводит слова Корниленко "Чемпионат".

Напомним, что Сергей Корниленко, будучи спортивным директором "Крыльев Советов", за которые выступал с 2011 по 2019 год, внес себя в заявку клуба на оставшуюся часть сезона Футбольной Национальной Лиги в качестве форварда для проведения своего прощального матча в одном из туров первенства. 37-летний белорус выступит под 12-м номером, закрепленным в самарском клубе за болельщиками.

"Крылья Советов" по итогам 27-и туров располагаются на 1-й строчке турнирной таблицы ФНЛ, имея в своем активе 58 очков.

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Теги: Корниленко Крылья Советов
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Корниленко - о контракте с самим собой: это были самые короткие переговоры в моей жизни
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