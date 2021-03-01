"Если руководство клуба сейчас скажет ехать, то надо ехать, конечно. Я еще не знаю о приглашении на КДК, нам пока ничего об этом не говорили. Не знаю, какого наказания ожидать. Конечно, я жалею об этой ситуации. Не сдержал эмоции, и получилось, что так некрасиво поступил", - заявил Хосонов.
Напомним, в матче 27-го тура Футбольной национальной лиги "Алания" - "Томь" (2:3) полузащитник владикавказской команды Хетаг Хосонов получил красную карточку. Также был удален главный тренер "Алании" Спартак Гогниев. После матча игроки устроили массовую драку. В конфликте принимал участие Гогниев и наставник "Томи" Александр Кержаков. Сообщается, что Спартак Гогниев попал арбитру матча Артему Чистякову в живот.
В этом сезоне Хосонов провел 24 матча за "Аланию", в которых забил 3 гола.
Источник: Sport24
Хосонов - о скандале в матче "Алания" - "Томь": жалею об этой ситуации. Не сдержал эмоции
Полузащитник "Алании" Хетаг Хосонов рассказал, намерен ли он посетить заседание КДК РФС в связи с инцидентом, произошедшим в матче 27-го тура ФНЛ против "Томи" (2:3).
Фото: "Getty Images"
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