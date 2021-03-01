Хосонов - о скандале в матче "Алания" - "Томь": жалею об этой ситуации. Не сдержал эмоции

Полузащитник "Алании" Хетаг Хосонов рассказал, намерен ли он посетить заседание КДК РФС в связи с инцидентом, произошедшим в матче 27-го тура ФНЛ против "Томи" (2:3).

Фото: "Getty Images"