"ФНЛ - тяжелейшая лига, в РПЛ как-то попроще. У нас больше матчей, перелетов, где-то поля не лучшие, тем более по весне. За пару дней до выезда в Хабаровск узнали: с ними предстоит встреча и в Кубке России. В итоге жили там около недели. Я практически не выходил из отеля, перепутал все дни и ночи, даже город не изучил. Выпал из жизни на неделю.
Потом вернулись в Воронеж и уже через день поехали в Песчанокопское на игру с "Чайкой". Сначала на поезде до Ростова, потом 300 километров на автобусе. Все эти десять дней были в космосе", - сказал Брызгалов.
В сентябре 2019 года полузащитник Сергей Брызгалов на правах свободного агента перешел в "Факел". В текущем сезоне он провел 29 матчей в составе воронежской команды, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи. Всего за "Факел" он сыграл в 37-ми матчах.
В РПЛ у Сергея Брызгалова в общей сложности 100 матчей и четыре забитых мяча.
"Факел" в турнирной таблице Футбольной национальной лиги занимает 11-е место, набрав в 32-х матчах 46 очков. В последнем матче воронежский клуб обыграл дома омский "Иртыш" со счетом 3:1. Следующая игра у "Факела" пройдет 28 марта - в Брянске состоится встреча с местным "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
С 2011 по 2016 год Брызгалов выступал в составе "Спартака". Он провел 52 матча за "красно-белых", в которых забил один гол.
Источник: Sport24
Брызгалов: ФНЛ - тяжелейшая лига, в РПЛ как-то попроще
Полузащитник "Факела" Сергей Брызгалов сравнил Футбольную национальную лигу и Российскую Премьер-лигу.
Фото: ФК "Урал"
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