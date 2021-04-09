- Вижу ли за собой ошибки? Безусловно. Один момент я особенно недооценил. В премьер-лиге уже давно строго следят за качеством полей. В ФНЛ все не так, по весне кое-где они просто кошмарные. А мы зимой готовились в Турции в идеальных условиях. Вернулись домой и обнаружили, что на наших убитых газонах осмысленный, комбинационный футбол, в который любит играть команда, не проходит. Кучу времени тратишь на обработку мяча, нарушаются игровые взаимодействия. Нужно перестраиваться, упрощать игру, - цитирует Игнашевича "Спорт-Экспресс".
После весеннего возобновления сезона в Футбольной национальной лиге московское "Торпедо" под руководством Сергея Игнашевича не смогло победить в 5 матчах подряд. В стартовой игре на своем стадионе "автозаводцы" сыграли вничью 0:0 со "СКА-Хабаровском", после чего последовательно проиграли "Чайке" дома (1:2), "Оренбургу" в гостях (0:3), "Енисею" дома (0:1) и "Нижнему Новгороду" в гостях (1:4). 22 марта официальный сайт черно-белых сообщил, что главный тренер Сергей Игнашевич отправлен в отставку. Днем позже клуб объявил о назначении на эту должность Александра Бородюка.
Игнашевич рассказал, какую ошибку он допустил при подготовке "Торпедо" к возобновлению сезона
Экс-главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал о своей ошибке, допущенной на зимних межсезонных сборах.
Фото: ФК "Торпедо"
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