– Для развития футбола в регионе принципиально важно, что врио Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поддержал нашу идею с выступлением "СКА-Хабаровск-М" в ПФЛ. Это то самое недостающее звено в подготовке местных футбольных кадров, – приводит слова Кандалинцева пресс-служба клуба.
Первенство ПФЛ разделено на четыре группы, победитель каждой из которых получает повышение в Футбольную национальную лигу. В какой группе будет выступать молодежка из Хабаровска, станет известно позднее.
Первая команда "СКА-Хабаровск" занимает 12 место в ФНЛ, набрав 50 очков в 36 матчах сезона. Следующую игру подопечные Сергея Юрана проведут 17 апреля с "Чертаново".
Молодежная команды "СКА-Хабаровск" будет выступать в первенстве ПФЛ
Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев заявил, что молодежная команда клуба будет выступать в Профессиональной футбольной лиге.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
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