Молодежная команды "СКА-Хабаровск" будет выступать в первенстве ПФЛ

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев заявил, что молодежная команда клуба будет выступать в Профессиональной футбольной лиге.

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

– Для развития футбола в регионе принципиально важно, что врио Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поддержал нашу идею с выступлением "СКА-Хабаровск-М" в ПФЛ. Это то самое недостающее звено в подготовке местных футбольных кадров, – приводит слова Кандалинцева пресс-служба клуба.



Первенство ПФЛ разделено на четыре группы, победитель каждой из которых получает повышение в Футбольную национальную лигу. В какой группе будет выступать молодежка из Хабаровска, станет известно позднее.



Первая команда "СКА-Хабаровск" занимает 12 место в ФНЛ, набрав 50 очков в 36 матчах сезона. Следующую игру подопечные Сергея Юрана проведут 17 апреля с "Чертаново".