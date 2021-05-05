– На носу финал Кубка, и команда очень эмоционально выхолощена. Хорошо, что мы прошли так несколько матчей, однако прекрасно понимаем: так в футбол не играют. Сейчас сидим с тренерами, руководством и думаем, что сделать, чтобы как можно быстрее восстановить эмоциональный фон, – рассказал Осинькин в интервью для "Матч ТВ".
"Крылья Советов" одержали выездную победу над "Спартаком-2" в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги со счетом 2:0. Оба гола самарцев забил нападающий Иван Сергеев. Благодаря этой победе подопечные Осинькина официально стали победителями ФНЛ чезона-2020/21, имея в своем активе 95 очков.
В текущем сезоне "Крыльям" осталось провести три матча, одним из которых станет финал Кубка России с "Локомотивом". Матч состоится на стадионе "Нижний Новгород" 12 мая. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Осинькин: на носу финал Кубка, и команда очень эмоционально выхолощена
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал об эмоциональном состоянии команды в преддверии финала Кубка России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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