Червиченко отметил, что в ФНЛ нужно провести существенные изменения. По его словам, большинство команд ФНЛ выступают в лиге, несмотря на то, что допускают нарушения регламента.
"Правовой нигилизм в ФНЛ давно пора искоренить. Да и вообще эту лигу нужно почистить прилично. Если туда как следует нырнуть и посмотреть соответствие всех команд и их стадионов регламенту и положениям, можно как следует ужаснуться. Мое мнение, что 80 процентов из них не соответствует этому. Всё так, потому что на договорнячках, на связях, на приближении к сильным мира сего", - отметил Червиченко.
Источник: Чемпионат
"Крылья Советов", "Оренбург", "Алания" и "Балтика" не получили лицензии для РПЛ
Червиченко: нырнув в ФНЛ, можно ужаснуться - многие команды нарушают регламент
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о положении дел в Футбольной национальной лиге.
Фото: "Матч ТВ"
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