Ю. Газзаев: нет сомнений, что руководители Ярославской области заинтересованы в "Шиннике"

Главный тренер "Шинника" Юрий Газзаев выразил уверенность в том, что клуб продолжит существование, несмотря на вылет из ФНЛ.

Юрий Газзаев