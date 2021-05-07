Ярославцы уже лишились шансов на сохранение прописки в дивизионе. "Шинник" замыкает турнирную таблицу. Ранее голкипер ярославцев Дмитрий Яшин говорил, что пока нет уверенности в сохранении клуба. По его словам, в "Шиннике" накопились большие долги.
Но Газзаев уверен, что в регионе хотят сохранить клуб.
"В том, что руководители региона заинтересованы в команде, у меня нет сомнений, иначе бы они не пригласили меня, и губернатор при своем сложном графике не нашёл бы время пообщаться лично. Будут прилагаться усилия, чтобы Ярославль не исчез с футбольной карты страны, а скорее вернулся на высокий уровень", - цитируют Газзаева "Известия".
Ю. Газзаев: нет сомнений, что руководители Ярославской области заинтересованы в "Шиннике"
Главный тренер "Шинника" Юрий Газзаев выразил уверенность в том, что клуб продолжит существование, несмотря на вылет из ФНЛ.
Юрий Газзаев
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