- Да, мы подали апелляцию на решение не давать "Торпедо" лицензию для участия в РПЛ, - передает слова Маслова ТАСС.
Ранее стало известно, что ряду клубов Футбольной национальной лиги, претендующих на выход в Российскую премьер-лигу по итогам сезона, было отказано в выдаче лицензии РФС на участие в РПЛ - "Крыльям Советов", "Оренбургу", "Алании", "Балтике" и "Нефтехимику". Заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза пройдет 12 мая - к этому сроку указанным клубам необходимо устранить выявленные при проверке недостатки.
"Торпедо" подало апелляцию на отказ РФС в выдаче лицензии для участия в РПЛ
Президент "Торпедо" Денис Маслов сообщил о подаче апелляции на решение РФС не выдавать "автозаводцам" лицензию для участия в РПЛ.
Фото: РФС
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