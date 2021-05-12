Президент "Оренбурга" - о шести очках для "Зенита": нафантазировать можно все, что угодно

Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал мнение о том, что у клуба выстроены особые отношения с петербургским "Зенитом".
Фото: Евроставка
"Особые отношения "Оренбурга" и "Зенита"? Я военный человек, и мне такие разговоры не нравятся. Есть спорт – все надо доказывать на поле, а не рассуждать, кто кому чего сдаст. Разговоры про шесть очков, которые "Оренбург" отдаст "Зениту" – бред? Конечно. Нафантазировать можно все, что угодно. Эти разговоры вообще не обоснованы", - заявил Еремякин.

Напомним, что сегодня РФС отклонил апелляцию "Оренбурга" на невыдачу лицензии для выступления в РПЛ. Отметим, что ранее "Оренбург" досрочно обеспечил себе выход в РПЛ по спортивному принципу. Команда пребывает на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав 91 очко. Домашняя арена "Оренбурга" не соответствует требованиям Российской Премьер-лиги.

"Зенит" и "Оренбург" сыграли друг с другом 6 матчей. Петербургский клуб победил во всех играх с общим счетом 13:3. Последний раз они встречались 15 июля прошлого года. В Санкт-Петербурге "Зенит" победил со счетом 4:1.

Источник: Чемпионат

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Теги: Оренбург Зенит Еремякин
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