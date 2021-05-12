"Что касается возможного изменения состава летом, за это переживаем и мы. Делаем все, чтобы команду сохранить. Знаю, что у большинства футболистов есть понимание, что команда может добиться большего, чем тот или иной игрок отдельно, даже яркий. Ребята тоже настроены сохранить команду, это очень важно. Верим в тренера, верим в команду", - сказал Азаров.
Самарские "Крылья Советов" стали чемпионами Футбольной национальной лиги текущего сезона, по итогам 41 тура команда набрала 98 очков и забила 99 голов. Самарцам осталось провести один выездной матч против калининградской "Балтики", в случае победы "Крылья Советов" превзойдут рекорд ФНЛ по набранным очкам, принадлежащий грозненскому "Тереку" - 100 очков в сезоне-2004. Нападающий Иван Сергеев установил новый бомбардирский рекорд лиги - 40 голов за сезон, побив достижение Андрея Федькова (38 голов).
"Крылья Советов" играют в финале Кубка России против "Локомотива". В этом матче идет первый тайм, счет 1:1.
Источник: Чемпионат
Азаров - о будущем "Крыльев Советов": делаем все, чтобы команду сохранить
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о будущем "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!