По информации источника, руководство "Шинника" намерено назначить Евсеева на пост главного тренера команды. Отмечается, что переговоры сторон находятся на заключительной стадии. Задачей Евсеева в должности тренера "Шинника" будет возвращение команды в ФНЛ.
Напомним, что "Шинник" занял последнее место в турнирной таблице ФНЛ по итогам сезона-2020/21 и вылетел из турнира.
Последним клубом Евсеева была "Уфа". 45-летний специалист возглавлял башкирскую команду в 2019-2020 годах. После работы в "Уфе" Евсеев взял паузу в тренерской карьере.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Евсеев может возглавить "Шинник". Переговоры сторон близки к завершению
Бывший наставник "Уфы" Вадим Евсеев может возглавить ярославский "Шинник".
Фото: РИА Новости
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