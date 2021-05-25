"Если речь идет о слиянии руководства ФНЛ и ПФЛ, то я за. Объединение самих команд в турнире абсолютно неразумно, потому что есть разные требования к лицензированию. Помимо инфраструктуры существуют разные требования по подготовке резервов и наличию детских спортивных школ. В данной ситуации, если идет речь об одном начальнике на две линии, то я за. А объединять команды в одном турнире - это какая-то белиберда", - заявил Колосков.
Напомним, сегодня президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев подтвердил информацию о возможном объединении ФНЛ с Профессиональной футбольной лигой.
Ранее в СМИ появилась информация, что Профессиональная футбольная лига прекратит свое существование. Клубы лиги получили соответствующие распоряжения. Сообщается, что со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги. В ФНЛ будет два дивизиона. В первом будет 20 команд, во втором - клубы из Профессиональной футбольной лиги. Второй дивизион будет состоять из четырех групп - сейчас по такому формату проводится сезон в ПФЛ.
Напомним, по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги в Российскую Премьер-лигу вышли "Крылья Советов" и "Нижний Новгород". Стыковые матчи были отменены. Места в зоне вылета заняли "Акрон", "Томь", брянское "Динамо", "Иртыш", "Чертаново" и "Шинник".
Источник: "СЭ"
Алаев подтвердил возможное слияние ФНЛ и ПФЛ
Колосков - о слиянии ФНЛ и ПФЛ: объединять команды в одном турнире абсолютно неразумно
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном объединении ФНЛ и ПФЛ.
Фото: ТАСС
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