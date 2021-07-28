Согласно информации источника, сегодня, 29 июля, "Велес" подписал контракт с Тарасовым. Отмечается, что соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона.
Тарасов уже полторы недели тренируется с "Велесом". Полузащитник решил заключить контракт с клубом после общения с главным тренером Артемом Куликовым. При этом зарплата хавбека будет минимальной.
Напомним, что в прошлом сезоне Тарасов выступал за казанский "Рубин". Он провел в составе команды семь матчей в РПЛ.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Тарасов подписал контракт с "Велесом"
Полузащитник Дмитрий Тарасов продолжит карьеру в "Велесе".
Фото: РИА Новости
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