— У человека есть желание, он хочет доказать себе и всем остальным, что он в порядке. Если это будет так, то он окажет большую помощь клубу и реализует свои амбиции, — цитирует Шиленкова Sport24.
34-летний Тарасов подписал контракт с командой Футбольной национальной лиги на сезон. Он находился без клуба с января 2021 года, когда покинул казанский "Рубин". Ранее полузащитник также выступал за "Локомотив", "Томь", "Москву".
Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.
Президент "Велеса" — о подписании Тарасова: он хочет доказать себе и всем остальным, что в порядке
Президент "Велеса" Евгений Шиленков оценил подписание полузащитника Дмитрия Тарасова.
Фото: ФК "Рубин"
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