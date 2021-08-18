"Со мной связывались не только из руководства "Кубани", но и из других клубов. Конкретно ничего сказать сейчас не могу. Диалог с южной командой ведётся", - приводит слова Точилина "Матч ТВ".
47-летний специалист 17 августа покинул пост главного тренера "Олимпа-Долгопрудного". Сообщалось, что Точилин является основным кандидатом на должность наставника краснодарской команды.
"Кубань" по итогам шести туров Футбольной национальной лиги располагается на 16-й строчке турнирной таблицы, набрав четыре очка.
Точилин: со мной связывались не только из руководства "Кубани", но и из других клубов
Бывший главный тренер "Олимпа-Долгопрудного" Александр Точилин прокомментировал информацию о возможном назначении на аналогичную должность в "Кубани".
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!