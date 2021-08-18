По информации источника, Точилина уже представили команде, в настоящее время он проводит первую тренировку на клубной базе краснодарцев. Отмечается, что помогать специалисту в качестве старшего тренера будет Владимир Маминов. Также с Точилиным приехал новый тренер по физподготовке.
Напомним, что последним клубом Александра Точилина был "Олимп-Долгопрудный". Этот клуб он вывел в Футбольную национальную лигу.
Предыдущим тренером "Кубани" был Сергей Первушин, который покинул краснодарцев на прошлой неделе.
"Кубань" занимает 16-е место в таблице ФНЛ. После 6 матчей краснодарский клуб имеет в активе 4 очка. 21 августа "Кубань" в гостях сыграет против "Олимпа-Долгопрудного".
Источник: Матч ТВ
Источник: Точилин стал новым главным тренером "Кубани"
Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин возглавил "Кубань".
Фото: Коммерсантъ
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