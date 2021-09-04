— Мне много раз отправляли это приглашение. За КАМАЗ, наверное, как раз можно сыграть. Я сам как КАМАЗ. А за топовые клубы выступать мне еще рано, — передает слова Нурмагомедова "Бизнес Online".
КАМАЗ ранее предложил бывшему борцу UFC сыграть за команду. Сам Нурмагомедов выразил желание сыграть в футбол на профессиональном уровне.
КАМАЗ после восьми туров Футбольной национальной лиги занимает восьмую строчку с 14 очками.
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Нурмагомедов: за КАМАЗ, наверное, как раз можно сыграть в футбол. Я сам как КАМАЗ
Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов не против сыграть за КАМАЗ в футбол.
Фото: Getty Images
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