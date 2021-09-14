Об этом заявил Генеральный директор "Текстильщика" Юрий Ермаков.
— Сегодня нам дали добро на заявку Вадима Карпова. Завтра мы заявим его за команду, — цитирует Ермакова Sport24.
19-летний Карпов арендован клубом из Иваново на год из московского ЦСКА. Ранее "Текстильщик" не успел включить футболиста в заявку на сезон ФНЛ в установленное время.
Контракт Карпова с ЦСКА истекает в 2025 году. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.
"Текстильщик" заявил защитника ЦСКА Карпова на сезон
Защитник "Текстильщика" Вадим Карпов заявлен за команду.
Фото: ПФК ЦСКА