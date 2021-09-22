Напомним, ранее стало известно, что Хохлов подал в суд из-за блокировки социальной сетью любого упоминания его фамилии.
Варганова сообщила, что Хохлов потребовал от фейсбука 150 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
"Подать в суд - инициатива Дмитрия Валерьевича. Он сам обратился ко мне, мы заключили договор. Мы на самом деле потребовали 150 миллионов рублей в качестве компенсации за моральный вред. Дмитрий - публичный, медийный человек. А фейсбук просто блокирует любое упоминание о Хохлове. <...> Мы подали иск в Солнцевский районный суд, 5 октября там состоится заседание по иску Дмитрия Валерьевича. После этого суд направит решение в Министерство юстиции США, чтобы их уведомить", - сообщила адвокат.
Источник: Sport24
Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии
Хохлов в иске к фейсбуку потребовал 150 млн рублей компенсации за моральный вред
Анна Варганова, адвокат главного тренера "Ротора" Дмитрия Хохлова, раскрыла подробности иска специалиста к фейсбуку.
Фото: Sport24