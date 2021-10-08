По информации источника, свои посты покинут директор информационного департамента лиги Павел Новиков, исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов, директор по правовым вопросам Константин Ляхов, директор административного департамента Вадим Ильин, а также спортивный директор Василий Иванов.
Ранее о своем уходе из ФНЛ сообщил Тимур Лепсая, который занимал пост директора по развитию лиги.
Кадровой политикой в ФНЛ занимаются советник генерального секретаря РФС Андрей Соколов и руководитель проектного офиса Герман Чистяков. Отмечается, что на освободившиеся места придут люди из Российского футбольного союза.
После 15-ти туров в Футбольной национальной лиге лидирует "Оренбург", набравший 34 очка. На втором месте располагается воронежский "Факел", в активе команды 30 очков. Столько же баллов и у московского "Торпедо", которое идет следом. 4-е место занимает владикавказская "Алания" (29 очков).
В зоне вылета ФНЛ находятся "Текстильщик", "Волгарь", "Металлург" и "Кубань".
Источник: Чемпионат
Лепсая сообщил о своем уходе с должности директора по развитию ФНЛ
Источник: ФНЛ уволит часть основного менеджмента. На замену придут люди из РФС
В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) произойдут большие кадровые перестановки.
Фото: ФНЛ