"Болельщики "Алании" обсуждают, что команду может пополнить Юрий Жирков? Я сомневаюсь", - сказал Джиоев.
Летом этого года у защитника Юрия Жиркова закончился контракт с петербургским "Зенитом", за который он выступал с 2016 года. 38-летний игрок находится в статусе свободного агента. Также Жирков играл в ЦСКА, "Динамо", "Анжи" и "Челси".
В прошлом сезоне Жирков провел 20 матчей во всех турнирах, в которых стал автором двух голевых передач.
Источник: Матч ТВ
Тренер "Алании": Жирков может пополнить команду? Я сомневаюсь
Исполняющий обязанности главного тренера "Алании" Георгий Джиоев прокомментировал слухи о том, что во владикавказский клуб может перейти Юрий Жирков.
Фото: ФК "Зенит"