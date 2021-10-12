По информации источника, им станет Роберт Евдокимов. Он подпишет контракт до конца сезона с возможностью продления. Отмечается, что к своим обязанностям Евдокимов приступит после матча с "Ротором".
Напомним, ранее "Кубань" объявила о расторжении контракта с Александром Точилиным, который возглавлял краснодарский клуб с августа этого года.
Последним клубом Роберта Евдокимова был "Нижний Новгород". 51-летний специалист работал на посту главного тренера нижегородцев с 2019 по 2021 год. Также Евдокимов возглавлял "Ротор", "Тобол", "Оренбург" и "КАМАЗ".
"Кубань" после 16-го тура ФНЛ занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице. В активе краснодарцев 8 очков.
Источник: РБ Спорт
Официально: Точилин покинул пост главного тренера "Кубани"
СМИ: Роберт Евдокимов возглавит "Кубань"
"Кубань" определилась с новым главным тренером команды.
Фото: ТАСС