"Я думаю, что буду первым номером молодежной сборной в ближайших матчах. Надеюсь, что будет шанс сыграть с Испанией. Мне намного интереснее, когда у вратаря много работы. Думаю, через два-три годика вы меня увидите в сборной России, когда у меня будет достаточно игровой практики в РПЛ", - цитирует Бориско Metaratings.
Вратарь Максим Бориско выступает за "Балтику" с 2019 года. В текущем сезоне 21-летний голкипер провел 13 матчей в Футбольной национальной лиге, в которых пропустил 8 мячей, а в 7 матчах оставлял свои ворота "сухими". Контракт Бориско с калининградским клубом рассчитан до конца июня 2022 года.
В составе молодежной сборной России Максим Бориско дебютировал в сентябре 2021 года и провел уже 3 матча. Бориско получил вызов на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2023 (U-21). 2 ноября россияне сыграют против Словакии, а 16 ноября подопечные Галактионова встретятся со сборной Испании. Обе игры пройдут на "Арене Химки".
Источник: "Спартак" ведет переговоры с "Балтикой" по трансферу вратаря Бориско
Вратарь "Балтики" Бориско: через 2-3 года вы увидите меня в сборной России
Голкипер "Балтики" Максим Бориско рассказал о своих планах оказаться в сборной России.
Фото: ФК "Балтика"