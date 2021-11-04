"С его приходом поменялись требования к игре. Мы стали играть в вертикальный футбол и больше бить по воротам. Во время тренировок ощущается, что он большая легенда нашего футбола. Видно, что он еще хочет поиграть в футбол", - сказал Бориско.
Напомним, в начале октября "Балтика" объявила о назначении на пост главного тренера команды Сергея Игнашевича. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2022/23.
Под руководством Игнашевича "Балтика" провела 7 матчей, в которых одержала 4 победы, 1 раз сыграла вничью, а также потерпела 2 поражения.
Ранее Игнашевич работал на посту главного тренера в московском "Торпедо". В сезоне-2019/2020 "автозаводцы" под руководством Игнашевича заняли четвертое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
Источник: Metaratings
Бориско - об Игнашевиче: видно, что он еще хочет поиграть в футбол
Вратарь "Балтики" Максим Бориско рассказал о новом главном тренере калининградской команды Сергее Игнашевиче.
Фото: ФК "Балтика"