Дмитрий Хохлов возглавил "Ротор" перед началом сезона-2021/22. Волгоградский клуб занимает 16-е место в таблице Футбольной национальной лиги, набрав в 22-х матчах 24 очка. Накануне "Ротор" проиграл в гостях астраханскому "Волгарю" (0:2). Отметим, что безвыигрышная серия волгоградского клуба в Футбольной национальной лиге составляет 9 матчей - 6 ничейных результатов и 3 поражения.
До зимней паузы "Ротор" проведет еще три матча - против "Металлурга" (17 ноября), "Балтики" (21 ноября) и "Факела" (27 ноября).
Источник: Sport24
СМИ: "Ротор" планирует расстаться с Хохловым до зимы
Руководство "Ротора" планирует расстаться с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Фото: РПЛ