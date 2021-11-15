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СМИ: Хохлова не хотят увольнять из "Ротора" с компенсацией

Дмитрий Хохлов не намерен подавать в отставку с поста главного тренера "Ротора".
Фото: РПЛ
Хохлов в понедельник проводил тренировку волгоградской команды и будет руководить "Ротором" в ближайшем матче ФНЛ против липецкого "Металлурга". В случае победы 45-летний специалист наверняка сохранит занимаемый им пост до зимней паузы.

Отмечается, что сам Хохлов подавать в отставку не собирается. В случае увольнения ему полагается компенсация. Именно этот фактор, по информации источника, сдерживает людей, которые принимают глобальные решения в клубе.

Дмитрий Хохлов возглавил "Ротор" перед началом сезона-2021/22. Волгоградский клуб занимает 16-е место в таблице Футбольной национальной лиги, набрав в 22-х матчах 24 очка. Накануне "Ротор" проиграл в гостях астраханскому "Волгарю" (0:2). Отметим, что безвыигрышная серия волгоградского клуба в Футбольной национальной лиге составляет 9 матчей - 6 ничейных результатов и 3 поражения.

До зимней паузы "Ротор" проведет еще три матча - против "Металлурга" (17 ноября), "Балтики" (21 ноября) и "Факела" (27 ноября).

Источник: Матч ТВ


Теги: Хохлов Ротор
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