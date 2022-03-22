— Что касается финансового состояния клуба, то у нас никаких проблем нет. Средства для выступления в высшей лиге у "Факела" есть, — приводит слова Котова РИА Новости.
"Факел" в 27 матчах Футбольной национальной лиги набрал 52 очка и занимает в турнирной таблице второе место, имея игру в запасе. Напомним, две первые строчки в чемпионате автоматически повышаются в Российскую Премьер-Лигу.
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У "Факела" есть деньги для игры в РПЛ
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов рассказал, что клуб готов принять участие в РПЛ.
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