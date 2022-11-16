- Совет простой: пусть во время неожиданного отпуска пересмотрит отношение к судейскому корпусу, не считает ошибок судей, а попытается разобраться в своих ошибках, - приводит комментарий экс-арбитра Вилкова "Чемпионат".
Судья Михаил Вилков был отстранен от судейства после результативных ошибок в матче 26 тура сезона 2020/2021 РПЛ "Локомотив"-"Ростов" (4:1). В руководстве заявили, что Вилков утратил доверие. Леонид Слуцкий публично поддержал отстранение судьи.
Вчера было объявлено об уходе Слуцкого с поста наставника "Рубина". Сообщается, что специалист ушел по собственной инициативе. Под его руководством казанский клуб вылетел из РПЛ. В этом сезоне Первой лиги "Рубин" смог заработать 31 балл и располагается на 5 строчке в турнирной таблице. Ранее Слуцкий часто подвергал критики работу судей. В матче против "Енисея" (0:0) российский специалист получил красную карточку.
Бывший судья Вилков: Слуцкому стоит пересмотреть отношение к судейскому корпусу
Экс-судья Михаил Вилков дал совет наставнику Леониду Слуцкому, который вчера покинул "Рубин".
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