- "Рубин" общался с Николичем по поводу возможного назначения на пост главного тренера? Первый раз слышу об этом. Журналистам просто скучно. Зима начинается, меньше гуляют, вот и выдумывают подобные вещи, - передает слова Йоксимовича Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о возможных переговорах 43-летнего сербского экс-главного тренера московского "Локомотива" Марко Николича с руководством казанского "Рубина". 15 ноября стало известно, что казанцев покинул главный тренер Леонид Слуцкий, с которым клуб из столицы Татарстана вышел в Лигу конференций и вылетел в Первую лигу.
Агент Николича - о переговорах с "Рубином": зима, журналистам скучно, вот и выдумывают
Агент экс-тренера "Локомотива" Марко Николича Деян Йоксимович прокомментировал сведения о переговорах специалиста с казанским "Рубином".
Фото: ФК "Локомотив"