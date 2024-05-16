- Оценить сезон "Торпедо"? Слишком очевиден ответ: осталось несколько игр, надо доиграть. Очень глупый вопрос, потому что ответ на поверхности. Задача у "Торпедо" была выйти в РПЛ, мы ее не выполнили.
Московское "Торпедо" на данный момент набрало 40 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. От зоны вылета за три тура до конца чемпионата "автозаводцев", которые в прошлом сезоне выступали в РПЛ, отделяют 10 очков. Отметим, что "черно-белые" одержали всего одну победу в пяти последних встречах, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение.
Источник: "Матч ТВ"
Вратарь "Торпедо" Бабурин: задача была выйти в РПЛ, мы ее не выполнили
Голкипер "Торпедо" Егор Бабурин досрочно подвел итоги нынешнего сезона для московской команды.
Фото: "Матч ТВ"