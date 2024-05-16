Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
Ленинградец
17:00
Арсенал ТулаНе начат
Волгарь
18:00
НефтехимикНе начат
Шинник
18:30
АкронНе начат
Торпедо
19:30
КубаньНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
20:30
БетисНе начат
Альмерия
22:30
БарселонаНе начат
Реал Сосьедад
23:00
ВаленсияНе начат

Вратарь "Торпедо" Бабурин: задача была выйти в РПЛ, мы ее не выполнили

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер "Торпедо" Егор Бабурин досрочно подвел итоги нынешнего сезона для московской команды.
Фото: "Матч ТВ"
- Оценить сезон "Торпедо"? Слишком очевиден ответ: осталось несколько игр, надо доиграть. Очень глупый вопрос, потому что ответ на поверхности. Задача у "Торпедо" была выйти в РПЛ, мы ее не выполнили.

Московское "Торпедо" на данный момент набрало 40 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. От зоны вылета за три тура до конца чемпионата "автозаводцев", которые в прошлом сезоне выступали в РПЛ, отделяют 10 очков. Отметим, что "черно-белые" одержали всего одну победу в пяти последних встречах, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Источник: "Матч ТВ"

Егор Бабурин Торпедо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится