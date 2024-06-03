- В текущем виде команда не готова к РПЛ. Конечно, будут достаточно серьезные изменения. До начала чемпионата мало времени, но мы планируем провести достаточно серьезную селекционную работу. Стоит ждать трансферов "на вход".
По итогам этого сезона "Акрон" финишировал на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 59 очков в 34 матчах. Таким образом команда заслужила право сыграть переходные матчи за право выхода в РПЛ в сезоне 2024/2025, в которых по сумме двух встреч был обыгран екатеринбургский "Урал" (2:0, 1:2).
Напомним, тольяттинцы впервые в своей истории примут участие в элитном дивизионе чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
Владелец "Акрона": в текущем виде мы не готовы к РПЛ. Будут достаточно серьезные изменения
Владелец "Акрона" Павел Морозов рассказал о планах усиления состава команды этим летом.
Фото: Чемпионат.com