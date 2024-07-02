"Чемпионат Европы закончился, у меня договор с руководством "Сочи" и агентом, что обсудим сейчас все возможности. И у меня договор с клубом, что меня продают. Не уверен, что будет дальше. Мне говорили, что если будет предложение из топовых клубов России, то можно обсудить. Но я хочу попробовать себя в ведущих европейских чемпионатах", - цитирует Дркушича "РБ Спорт".
Защитник стал игроком "Сочи" в январе 2022 года. В минувшем сезоне словенец принял участие в 24 встречах, забил 2 гола и получил 3 жёлтые карточки. "Сочи" в чемпионате России набрал 24 очка, занял шестнадцатое, последнее, место в турнирной таблице и вылетел в Первую лигу.
Действующее соглашение игрока и клуба рассчитано до 30 июня 2025 г. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 2,8 млн евро.
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич - о продолжении карьеры: клуб меня продаёт
Словенский футболист футбольного клуба "Сочи" Ваня Дркушич рассказал, что достиг с руководством команды из Краснодарского края договорённости о своей продаже.
Фото: "РИА Новости"