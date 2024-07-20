Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
15:00
АкронНе начат
Крылья Советов
17:30
ЗенитНе начат
Динамо
20:00
ФакелНе начат
Ростов
20:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен
Сокол
18:00
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:00
КАМАЗНе начат
Родина
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Агент Алекса Фернандеса - о будущем игрока: оно остается открытым

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Эдуардо Пинейро, агент игрока "Балтики" Алекса Фернандеса, высказался по поводу будущего своего клиента.
Фото: ФК "Балтика"
"Будущее Алекса остается открытым, сейчас многие клубы проявляют к нему интерес", - цитирует слова агента "РБ Спорт".

Отметим, что контракт между игроком и "Балтикой" заключен до 30 июня 2027 года. В калининградский клуб футболист перешел зимой 2024 года из болгарского клуба "Черно Море".

Всего в составе "балтийцев" игрок провел 19 матчей, в которых забил 5 мячей и 1 отдал голевую передачу.

Трансферная стоимость Фернандеса оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.

Алекс Фернандес Первая лига Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится