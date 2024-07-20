"Будущее Алекса остается открытым, сейчас многие клубы проявляют к нему интерес", - цитирует слова агента "РБ Спорт".
Отметим, что контракт между игроком и "Балтикой" заключен до 30 июня 2027 года. В калининградский клуб футболист перешел зимой 2024 года из болгарского клуба "Черно Море".
Всего в составе "балтийцев" игрок провел 19 матчей, в которых забил 5 мячей и 1 отдал голевую передачу.
Трансферная стоимость Фернандеса оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.
Агент Алекса Фернандеса - о будущем игрока: оно остается открытым
Эдуардо Пинейро, агент игрока "Балтики" Алекса Фернандеса, высказался по поводу будущего своего клиента.
Фото: ФК "Балтика"