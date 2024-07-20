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"РБ Спорт": Дркушич тренируется по индивидуальной программе

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Защитник "Сочи" Ваня Дркушич тренируется по индивидуальной программе. Он пока не вернулся в расположение клуба.
Фото: ФК "Сочи"
Как сообщает источник, Ваня Дркушич тренируется отдельно от "Сочи" и ждет решения о своем ближайшем будущем.

Словенский защитник выступает за клуб с зимы 2022 года. За это время он успел провести 66 матчей за "Сочи", забить 4 мяча и отдать 2 голевые передачи.

Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.

Источник: "РБ Спорт".

Ваня Дркушич Сочи
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