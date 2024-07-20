Как сообщает источник, Ваня Дркушич тренируется отдельно от "Сочи" и ждет решения о своем ближайшем будущем.
Словенский защитник выступает за клуб с зимы 2022 года. За это время он успел провести 66 матчей за "Сочи", забить 4 мяча и отдать 2 голевые передачи.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": Дркушич тренируется по индивидуальной программе
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич тренируется по индивидуальной программе. Он пока не вернулся в расположение клуба.
Фото: ФК "Сочи"