Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
15:00
АкронНе начат
Крылья Советов
17:30
ЗенитНе начат
Динамо
20:00
ФакелНе начат
Ростов
20:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен
Сокол
18:00
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:00
КАМАЗНе начат
Родина
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Агент полузащитника "Балтики" Алекса Фернандеса высказался о будущем своего клиента

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы полузащитника "Балтики" Алекса Фернандеса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Балтика"
"Будущее Алекса остаётся открытым, сейчас многие клубы проявляют к нему интерес. До закрытия трансферного окна произойти может всё что угодно", - цитирует Пинейро "РБ Спорт".

В завершившемся сезоне Алекс Фернандес провёл за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 18 матчей и отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. По итогам сезона-2023/2024 балтийцы вылетели из РПЛ в Первую лигу, заняв предпоследнее место в итоговой турнирной таблице российского чемпионата. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего бразильца в 1 миллион евро. Ранее полузащитник выступал за болгарский "Черно Море".

Балтика Алекс Фернандес Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится