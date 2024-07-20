"Будущее Алекса остаётся открытым, сейчас многие клубы проявляют к нему интерес. До закрытия трансферного окна произойти может всё что угодно", - цитирует Пинейро "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Алекс Фернандес провёл за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 18 матчей и отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей. По итогам сезона-2023/2024 балтийцы вылетели из РПЛ в Первую лигу, заняв предпоследнее место в итоговой турнирной таблице российского чемпионата. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего бразильца в 1 миллион евро. Ранее полузащитник выступал за болгарский "Черно Море".
Агент полузащитника "Балтики" Алекса Фернандеса высказался о будущем своего клиента
Футбольный агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы полузащитника "Балтики" Алекса Фернандеса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Балтика"