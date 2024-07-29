"Алекс может покинуть "Балтику", но пока нет ничего конкретного. Клуб готов продать Фернандеса, но только за хорошую цену. Интерес к нему есть", - цитирует агента "РБ Спорт".
В сезоне-2023/2024 Алекс Фернандес провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 18 матчей и отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Рыночная стоимость 22-летнего бразильца, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1 миллион евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года. Бразилец записал на свой счет одну голевую передачу в трех матчах Первой лиги.
Агент нападающего "Балтики" Фернандеса заявил, что игрок может покинуть клуб
Футбольный агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы нападающего "Балтики" Алекса Фернандеса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Балтика"