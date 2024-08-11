По информации источника, испанская "Осасуна" предлагала "Сочи" за трансфер Вани Дркушича 3 миллиона евро, самому игроку был предложен контракт с зарплатой в 400-450 тысяч евро в год. Такие условия не устроили ни клуб, ни самого игрока.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время центральный защитник Ваня Дркушич перейдет в петербургский "Зенит" и сразу же будет отдан в аренду в сербскую "Црвену Звезду". В прошлом сезоне словенец провел за южан во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет два забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллионов евро.
Ранее появилась информация, что Ваня Дркушич может перейти в испанскую "Севилью".
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": "Сочи" отклонил предложение испанской "Осасуны" по Дркушичу
"Сочи" отклонил предложение испанской "Осасуны" по трансферу Вани Дркушича.
Фото: ФК "Сочи"