"Я почти не трачу время на Youtube. Если хочу что-то посмотреть, включаю VK Видео. Просто мне нравится эта платформа тем, что там много разных юмористических шоу, и они размещаются именно там, а не на Youtube", - цитирует Кухарчука "РБ Спорт".
Напомним, что полузащитник Илья Кухарчук этим летом перешел из "Пари НН" в волгоградский "Ротор" на правах аренды до конца текущего сезона. В прошлом сезоне Кухарчук провел за нижегородцев во всех турнирах 19 матчей и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 250 тысяч евро.
После 4-х сыгранных туров "Пари НН" занимает шестую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 6 очков.
Кухарчук: почти не трачу время на Youtube, смотрю VK Видео
Полузащитник "Ротора" Илья Кухарчук заявил, что почти не смотрит YouTube.
Фото: ФК "Пари НН"