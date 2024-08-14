"Алекс здорово начал сезон, к нему есть интерес со стороны других клубов. Но пока ничего конкретного – его будущее остается открытым", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алекс Фернандес провел за калининградскую "Балтику" в Первой лиге 5 матчей и отметился двумя забитыми мячам и одной результативной передачей. В прошлом сезоне нападающий записал на свой счет пять забитых голов и одну голевую передачу в 18-ти встречах во всех турнирах.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего бразильца в 1 миллион евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Агент нападающего "Балтики" Фернандеса высказался о будущем своего клиента
Футбольный агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы нападающего "Балтики" Алекса Фернандеса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Балтика"