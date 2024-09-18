Напомним, Талалаев был назначен главным тренером "Балтики" 6 сентября. Ранее 51-летний специалист возглавлял "Ахмат", "Химки" и ряд других российских клубов.
- Я никогда не работал с Талалаевым, у которого свои требования и тактика. Сейчас буду привыкать и результат будет лучше. Ничего страшного, что Талалаев эмоциональный тренер, это, наоборот, хорошо. Талалаев всегда держит команду в тонусе, - цитирует нападающего калининградского клуба "Чемпионат".
Клуб из Калининграда на данный момент имеет в своем активе 16 баллов и идет на четвертой строчке в таблице Первой Лиги. Следующим соперником "балтики" станет лидер первенства тульский "Арсенал". Матч пройдет 21 сентября, старт игры запланирован на 21:15 мск.
Нападающий "Балтики" Лисакович: Талалаев всегда держит команду в тонусе
Виталий Лисакович, форвард "Балтики", поделился мнением о наставнике команды Андрее Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"