"Команда стала нашей, нашего тренерского штаба. Она уже управляемая. Первый тайм с "Нефтехимиком" был близок к тому, что мы называем футболом и к чему ребят призываем стремиться. В "Химках" мы к этому пришли лишь через три месяца работы", - цитирует Талалаева Metaratings.
Андрей Талалаев возглавил калининградскую "Балтику" 6-го сентября, сменив на этом посту Александра Грищенко. После 13-ти сыгранных туров калининградцы располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице Первой лиги и имеют в своем активе 21 набранное очко.
Сегодня, 13-го октября, команда Андрея Талалаева сыграет на выезде с владикавказской "Аланией" в 14-м туре Первой лиги, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Напомним, что в прошлом сезоне "Балтика" дошла до Суперфинала Кубка России, где уступила петербургскому "Зениту" со счетом 1:2.
Андрей Талалаев подвел итоги первого месяца работы в "Балтике"
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о первом месяце работы в калининградском клубе.
Фото: ФК "Балтика"