"Готов ли принять Александра Мостового в качестве стажировки? Безусловно! Это большой специалист, он бы поделился своим опытом, если бы ему это было интересно. Я всегда "за". Не знаю, устроит ли уровень «Балтики» и нашего тренерского штаба Александра Мостового", - цитирует Талалаева "РБ Спорт".
Вчера, 21-го октября, стало известно, что московский "Спартак" отменил стажировку экс-игрока сборной России Александра Мостового. Бывший футболист обучается в академии РФС на получение тренерской лицензии с лета 2023 года. Специалист должен был пройти стажировку в стане красно-белых во время октябрьской международной паузы, однако попал в больницу и был прооперирован из-за камней в почках.
После 15-ти сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 27 набранных очков.
Талалаев: готов принять Мостового на стажировку в "Балтику", это большой специалист
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев готов принять на стажировку Александра Мостового.
Фото: "Матч ТВ"