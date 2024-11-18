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"Наконец-то удалось выиграть на выезде". Наставник "Сочи" Морено высказался после победы над "Тюменью"

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Рулевой "Сочи" Роберт Морено прокомментировал победу над "Тюменью".
Фото: ФК "Сочи"
"Сочи" одолел в гостях "Тюмень" вчера, 17 ноября с минимальным счетом 1:0. Победный гол был забит в компенсированное к матчу время.

- Наконец-то удалось выиграть на выезде. Нам нужна была эта победа. В первом тайме не всё сложилось так, как мы хотели. Мы практически не создали опасных моментов, - сказал испанский специалист в интервью пресс-службе "Сочи".

На данный момент после 19-ти сыгранных туров "Сочи" имеет в своей копилке 31 балл и идет на четвертой позиции в турнирной таблице Первой Лиги. Отставание от лидирующей "Балтики" составляет восемь очков.

Напомним, Морено возглавил южный клуб в декабре прошлого года. В минувшем сезоне его команда не смогла сохранить прописку в РПЛ и вылетела в Первую Лигу.

Сочи
Тюмень
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