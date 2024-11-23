"Сейчас Алекс сфокусирован на "Балтике", пока рано говорить о его будущем. Но зимой мы посмотрим, какие у нас будут варианты. Интерес от других клубов существует", - цитирует Пинейро "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алекс Фернандес провел за калининградскую "Балтику" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего бразильца в 1 миллион евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 19-ти сыгранных туров калининградцы лидируют в турнирной таблице Первой лиги с 39-ю набранными очками в своем активе.
Агент Фернандеса: зимой мы посмотрим, какие у нас будут варианты. Интерес от других клубов существует
Футбольный агент Эдуардо Пинейро, представляющий интересы полузащитника "Балтики" Алекса Фернандеса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Балтика"