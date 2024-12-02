По информации источника, правый крайний нападающий "Балтики" Алекс Фернандес может покинуть клуб этой зимой. Сообщается, что в услугах 22-летнего вингера заинтересованы клубы из Бразилии и ОАЭ. Однако уточняется, что официального предложения калининградцы пока не получали.
Бразилец выступает за "Балтику" с начала этого года. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей в составе команды из Калининграда, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в один миллион евро.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: в Бразилии и ОАЭ интересуются нападающим "Балтики" Фернандесом
Вингер "Балтики" Алекс Фернандес может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Балтика"