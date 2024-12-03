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"Уже нахожусь в России". Ари подтвердил свое назначение в "Торпедо"

Ари - новый спортдир столичного "Торпедо".
Фото: ФК "Спартак"
"Подтверждаю: я новый спортивный директор "Торпедо". Уже нахожусь в России", - сказал Ари "РБ Спорт".

Ранее сообщалось о том, что бразилец с российским гражданском Ари займет должность спортивного директора московского "Торпедо".

После 21 тура "автозаводцы" набрали 43 очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, дающую право по итогам сезона на прямой выход в РПЛ. Отставание от лидирующей "Балтики" составляет на данный момент 2 балла.

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