Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
22:30
Кристал ПэласНе начат
Лестер
23:15
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
21:00
БарселонаНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
20:30
МонцаНе начат
Милан
23:00
СассуолоНе начат

Кубок Германии

Новости
Арминия
20:00
ФрайбургНе начат
Ян
20:00
ШтутгартНе начат
Вердер
22:45
ДармштадтНе начат
Бавария
22:45
БайерНе начат

Главный тренер тульского "Арсенала": Сторожук: расстроены тем, как закончили первую часть сезона

Наставник "Арсенала" из Тулы Александр Сторожук подвел итоги первой части сезона для своей команды.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
"Мы могли рассчитывать на большее. Но когда у тебя шесть переломов… Сложно такое предвидеть. Расстроены тем, как закончили первую часть сезона. Задачи не имеют значения - надо выходить и побеждать, но много моментов растранжирили", - цитирует тренера "Чемпионат".

Тульский "Арсенал" завершил первую часть нынешнего розыгрыша Первой лиги на 7-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 30 очков в 21 туре и отстает от зоны стыковых матчей за право выхода в РПЛ на будущий год на семь баллов.

В первых четырех турах сезона туляки одержали четыре победы, однако после этого подопечные Александра Сторожука 12 раз сыграли вничью и трижды потерпели поражения. Безвыигрышная серия "Арсенала" на данный момент насчитывает уже 11 матчей. Последняя победа была одержана 16 сентября в 10-м туре над "Уралом" (1:0).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится