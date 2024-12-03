"Мы могли рассчитывать на большее. Но когда у тебя шесть переломов… Сложно такое предвидеть. Расстроены тем, как закончили первую часть сезона. Задачи не имеют значения - надо выходить и побеждать, но много моментов растранжирили", - цитирует тренера "Чемпионат".
Тульский "Арсенал" завершил первую часть нынешнего розыгрыша Первой лиги на 7-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 30 очков в 21 туре и отстает от зоны стыковых матчей за право выхода в РПЛ на будущий год на семь баллов.
В первых четырех турах сезона туляки одержали четыре победы, однако после этого подопечные Александра Сторожука 12 раз сыграли вничью и трижды потерпели поражения. Безвыигрышная серия "Арсенала" на данный момент насчитывает уже 11 матчей. Последняя победа была одержана 16 сентября в 10-м туре над "Уралом" (1:0).
Главный тренер тульского "Арсенала": Сторожук: расстроены тем, как закончили первую часть сезона
Наставник "Арсенала" из Тулы Александр Сторожук подвел итоги первой части сезона для своей команды.
Фото: ФК "Арсенал" Тула